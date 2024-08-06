Около трех тысяч аварийных заявок отработано сотрудниками газовых служб в Рязанской области с начала года

В Рязанской области сотрудниками газовых служб отработано примерно три тысячи аварийных заявок с начала года. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что наиболее популярными причинами вызова становился запах газа в квартире и подъезде. В подобных случаях специалисты выезжали на место вызова, определяли и устраняли утечки газа на наружных и внутренних газопроводах, внутридомовом и внутриквартирном газовом оборудовании и прочие неисправности.

Подчеркивается, что ощущение запаха газа является причиной немедленного вызова сотрудников газовой службы по номеру «04» или «104» с обильного телефона.

Ранее заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов назвал ключевую причину взрывов газа в жилых домах.