В МЧС назвали число населенных пунктов, которые оказались в зоне риска подтопления из-за половодья в Подмосковье

Весеннее половодье 2026 года в Подмосковье может оказаться сложнее прошлогоднего, однако региональное управление МЧС заранее подготовилось к возможным сюрпризам стихии. В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области рассказали REGIONS о прогнозах и мерах, принятых для защиты населения и территорий.

Согласно данным «Центрального УГМС» на конец февраля, снежный покров в области достиг от 40 до 92 сантиметров, а почва промерзла на глубину до 47 сантиметров. Такие показатели позволяют предположить, что половодье будет напряженным.

На Оке, Москве-реке и Клязьме ожидаются уровни воды выше нормы. Особую тревогу вызывают возможные заторы льда — они способны поднять воду еще на метр-два и привести к достижению критических отметок.

«В связи с положительными температурами воздуха на всех реках области наблюдаются забереги и закраины на реке Москва у города Коломна и реки Истра, на Оке и ее притоках — полный ледостав и лед с полыньями. Толщина ледяного покрова на реках составляет от 20 до 50 см», — сообщили в ведомстве REGIONS.

В зоне потенциального риска — 106 населенных пунктов в 28 муниципалитетах области.

«С общим количеством около 575 жилых домов и населением до 8 тыс. человек. Потенциально опасные объекты, скотомогильники, в том числе сибиреязвенные, в зону подтопления не попадают», — отметили в региональном управлении.

Чтобы минимизировать последствия, власти заранее утвердили план противопаводковых мероприятий. В распоряжении спасателей — группировка сил и средств МОСЧС численностью более 24 тысяч человек, почти 7 тысяч единиц техники, 325 плавсредств и 14 бортов авиации. В случае ухудшения обстановки подключат аэромобильную группировку Главного управления: 200 человек и 39 машин.

«Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в период половодья организовано взаимодействие с соседними регионами — Москвой, Владимирской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ярославской и Тверской областями, а также с Росгидрометом. Это позволяет передавать информацию в единые дежурно-диспетчерские службы муниципалитетов в режиме реального времени», — подчеркнули в ГУ МЧС России по Московской области.

Для эвакуации жителей подготовлены 79 пунктов временного размещения, способных принять свыше 18 тысяч человек. Работает межведомственная группа, которая следит за уровнями воды на водоемах в ежедневном режиме. Специалисты очищают дренажные канавы и колодцы, регулируют работу водохранилищ и держат на контроле оповещение населения. Все — чтобы встретить большую воду во всеоружии.

«На потенциально опасных участках предусмотрено использование космической съемки и беспилотной авиации. Для оценки возможных рисков подготовлены трехмерные модели развития паводковой обстановки. Особое внимание уделяется контролю за безопасной эксплуатацией гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных. В региональном управлении МЧС отмечают, что силы и средства МОСЧС полностью готовы к реагированию при необходимости», — заключили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что специалисты «Мособлэнерго» завершили подготовку к весеннему половодью.