Власти Рязанской области усилили контроль за оборотом алкоголя

В Рязанской области прошел масштабный полицейский рейд, целью которого был контроль за оборотом алкоголя. Проверки одновременно прошли в самом областном центре и в пяти районах региона, охватив как крупные заведения, так и небольшие торговые точки. Об этом сообщает издание 7info.

Сотрудники полиции посетили множество баров, кафе и магазинов, чтобы выявить нарушения в сфере продажи спиртного. Результаты оказались показательными: нарушения были обнаружены в шести заведениях. Самым серьезным инцидентом стал магазин в городе Михайлове, где из незаконного оборота изъяли 350 литров спиртосодержащей жидкости. Еще один крупный объем — 33 литра продукции — был конфискован в одном из кафе на улице Гоголя в Рязани.

По всем этим фактам уже возбуждены административные дела. Продавцам грозит ответственность по серьезным статьям КоАП: за торговлю без документов, подтверждающих легальность товара, или без необходимой лицензии. Штрафы для юридических лиц по таким нарушениям могут достигать одного миллиона рублей, что делает подобный бизнес крайне рискованным.

Отдельное внимание полиция уделила подпольной торговле. В Октябрьском районе Рязани в гараже и машине 56-летнего мужчины было обнаружено 430 литров алкоголя с признаками контрафакта. Еще одна партия в 115 литров нашлась в надворной постройке у жителя города Скопина. По этим эпизодам сейчас проводятся проверки, которые могут привести уже к уголовному преследованию.

Итогом прошедших суток стала не просто констатация фактов, а четкий сигнал рынку. Власти демонстрируют системный подход: давление ведется не только на легальные точки, допускающие нарушения, но и на теневой сектор. Это должно привести к общей «зачистке» поля и снижению доступности нелегального, а значит, потенциально опасного алкоголя для рядовых потребителей.

Ранее сообщалось, что в России сохраняется спрос на опасный алкоголь кустарного производства.