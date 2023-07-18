В Рязанской области сократилось число травм на железной дороге

За прошедшие полгода в Рязанской области зафиксировано снижение случаев травмирования людей на железнодорожной инфраструктуре. Об этом сообщает 7info .

Подчеркивается, что при этом не выявлено случаев с несовершеннолетними.

Отмечается, что главной причиной травмирования остается грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах, а также переход через железнодорожные пути в неположенных местах.

Уточняется, что в этом году в Рязанской области было проведено 280 рейдов по поводу нарушений соблюдения правил безопасности вблизи железной дороги, в итоге задержано более 750 нарушителей, свыше ста человек привлечено к административной ответственности.