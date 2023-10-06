В Рязанской области зарегистрировано 20 случаев бешенства с начала года

Безопасность

Фото: [©Виталий Белоусов/РИА Новости]

С января по сентябрь года в Рязанской области выявлено 20 случаев заболевания бешенством среди диких и домашних животных. Об этом сообщает 7info со ссылкой на пресс-службу регионального отделения Россельхознадзора.

Отмечается, что три случая бешенства зарегистрировано у крупного рогатого скота, а также десяти собак.

Подчеркивается, что на территории выявленных очагов в районах Рязанской области установлен карантин.  

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