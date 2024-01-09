В Росавиации прокомментировали ситуацию с выкатившимся в Норильске самолетом

В Росавиации прокомментировали ситуацию с выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы пассажирским Boeing 737-800 в Норильске.

Инцидент произошел утром, 9 января, в международном аэропорту Норильска после посадки пассажирского самолета. Воздушное судно принадлежало компании Nordstar. Оно следовало по маршруту Красноярск-Норильск.

По данным Росавиации, на борту самолета было 176 человек. Никто из них не пострадал.

«Воздушное судно выполняло рейс из Красноярска. На борту находились 176 человек: восемь членов экипажа и 168 пассажиров», – уточнили в ведомстве.

Проверку проводит Западно-Сибирская транспортная прокуратура совместно с Красноярским следственным отделом на транспорте.

В октябре похожий инцидент произошел в Перми. Самолет авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга также выкатился за пределы ВПП. В салоне находились 186 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто не пострадал.

Ранее мы также сообщали, что в Портленде (США) пассажирский Boeing 737 MAX 9, обслуживающийся компанией Alaska Airlines, совершил экстренную посадку из-за того, что при взлете оторвался фюзеляж. Произошла разгерметизация воздушного судна. Пассажирами этого рейса являлись 171 человек.