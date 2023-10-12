В России чаще всего оправдательные приговоры судов получают чиновники и силовики

Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, за п2022 год только одному из 676 подсудимых в нашей стране выносят в судебных инстанциях оправдательный приговор. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Отмечается, что самыми частыми оправдательными приговорами являются приговоры в отношении чиновников и силовиков согласно ст. 286 УК РФ.

Добавляется, что в сто раз чаще судов оправдательные приговоры выносят присяжные.

Уточняется, что также высок процент оправданий по делам частного обвинения с упрощенным производством.