В России допустили запуск очередного «Орешника» как ответ на убийство генерала Кириллова

Российская сторона может ответить на теракт на Рязанском проспекте ударом «Орешника» по одному из украинских объектов либо по целому их ряду. Так считает бывший заместитель главы Воздушно-десантных войск России Николай Стаськов. Его слова привела в своем материале НСН.

По его мнению, для начала стоит убедиться, что за убийством Кириллова действительно стоит Украина и ее спецслужбы. В том случае, если это так, российская армия не станет наносить удары по украинскому генералитету.

«А вот удар по энергетическим и военным объектам на территории Украины будет вполне адекватным ответом. Могут быть и массированные удары ракетами «Орешник», — указал он.

Напомним, Кириллов погиб вместе со своим помощником в Москве возле жилого дома на Рязанском проспекте. Генерал возглавлял войска радиационной, химической и биологической защиты в российской армии. Его убийство уже признали террористическим актом. При покушении преступники использовали заминированный электросамокат. Мощность взрывного устройства составила 300 г в тротиловом эквиваленте, СВУ было дополнительно начинено поражающими элементами в виде стальных шариков.