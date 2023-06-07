В России хотят разрешить территориальной обороне использовать оружие

Политическая партия «Справедливая Россия - За правду» готовит предложения о внесении поправок в законодательство, касающиеся права подразделений территориальной обороны на использование стрелкового оружия.

Об этом в социальных сетях заявил руководитель фракции Сергей Миронов. Предлагаемые поправки направлены на расширение полномочий подразделений территориальной обороны, позволяя им использовать стрелковое оружие в целях обеспечения безопасности на территории, а также на учебных стрельбищах.

По мнению военных специалистов, предоставление права на использование стрелкового оружия территориальной обороне будет способствовать более эффективной защите населения и территории страны в случае возникновения угрозы.

Сейчас партия "Справедливая Россия - За правду" активно работает над разработкой конкретных поправок и собирает поддержку для их внесения в законодательство. Ожидается, что предложения партии будут внимательно рассмотрены и обсуждены в парламенте с целью принятия соответствующих решений по этому вопросу.