В России китайский автомобиль загорелся на ходу второй раз за месяц

Китайский внедорожник GAC GS5 вспыхнул на трассе в Саратове, что является вторым подобным инцидентом с автомобилем китайского производителя за месяц. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что в машине ехали супруги и случайно заметили дым из-под капота. Во время остановки был выявлен очаг возгорания возле двигателя. Вспыхнувший огонь был сразу потушен, пострадавших нет.

Добавляется, что, по предварительной версии, у кроссовера протекала топливная магистраль, GAC GS5 2022 года выпуска семья приобрела почти месяц назад для служебных целей.

Напомним, что ранее китайский кроссовер GAC загорелся на ходу на трассе M12, чуть не убив водителя. Китайский производитель признал возгорание своего кроссовера в нашей стране и пообещал установить точные причины случившегося.