В России нашли мутагены и ядовитые элементы в популярных специях
«Коммерсантъ»: НСЗПП выявил кишечную палочку в популярных приправах
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В результате масштабного исследования качества специй Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) проинформировал премьер-министра Михаила Мишустина о выявленных многочисленных отклонениях от нормы. В половине проверенных образцов зафиксировано повышенное содержание опасных веществ, в том числе канцерогенов, мутагенов и ядовитых элементов, передает «Коммерсантъ».
По информации НСЗПП, в продукции «Приправыч» (приправа для шашлыка) и «Спайс мастер» (приправа универсальная) количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) превышено в 40 раз.
Наибольшее загрязнение бактериями группы кишечной палочки выявлено в приправах производства АО «Проксима»: для холодца и зельца, для блюд из картофеля и в черном молотом перце.
В связи с этим НСЗПП предлагает правительству установить минимальные цены на специи в рознице, ввести обязательную регистрацию поставщиков сырья и усилить контроль качества данной продукции.
По мнению главы союза Павла Шапкина, минимальные розничные цены необходимо ввести только для дешевой продукции, чтобы убрать с рынка некачественные товары. Он считает, что стоимость ниже 500 руб. за 1 кг перца или паприки свидетельствует о фальсификации.
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