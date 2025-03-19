В России нашли мутагены и ядовитые элементы в популярных специях

В результате масштабного исследования качества специй Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) проинформировал премьер-министра Михаила Мишустина о выявленных многочисленных отклонениях от нормы. В половине проверенных образцов зафиксировано повышенное содержание опасных веществ, в том числе канцерогенов, мутагенов и ядовитых элементов, передает «Коммерсантъ».

По информации НСЗПП, в продукции «Приправыч» (приправа для шашлыка) и «Спайс мастер» (приправа универсальная) количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) превышено в 40 раз.

Наибольшее загрязнение бактериями группы кишечной палочки выявлено в приправах производства АО «Проксима»: для холодца и зельца, для блюд из картофеля и в черном молотом перце.

В связи с этим НСЗПП предлагает правительству установить минимальные цены на специи в рознице, ввести обязательную регистрацию поставщиков сырья и усилить контроль качества данной продукции.

По мнению главы союза Павла Шапкина, минимальные розничные цены необходимо ввести только для дешевой продукции, чтобы убрать с рынка некачественные товары. Он считает, что стоимость ниже 500 руб. за 1 кг перца или паприки свидетельствует о фальсификации.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге с острым гастроэнтеритом госпитализировали 20 учеников лицея.