В Екатеринбурге с острым гастроэнтеритом госпитализировали 20 учеников лицея

В Екатеринбурге из общежития Уральского федерального университета (УрФУ) госпитализировали 20 человек из-за острого гастроэнтерита, сообщило Министерство здравоохранения Свердловской области.

Всего за медицинской помощью обратились 27 обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет, пожаловавшихся на боль в области живота. На месте происшествия работают пять бригад станций скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса, а также врач-инфекционист из территориального центра медицины катастроф. Медики продолжают обследовать и других студентов.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области начало эпидемиологическое расследование. Специалисты проверяют условия пребывания студентов в учебном заведении и общежитии.

Ситуация находится под контролем медицинских служб и местных властей, которые принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности и здоровья студентов. Оставшиеся ученики лицея находятся под медицинским наблюдением.

Острый гастроэнтерит представляет собой воспаление слизистой оболочки желудка и тонкой кишки, которое проходит в острой форме и характеризуется быстрым началом и развитием симптомов. Это состояние может быть вызвано инфекциями (вирусными, бактериями или паразитами), а также небактериальными факторами, например, токсичными веществами или пищевыми аллергенами.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье шесть школьников отравились соевыми палочками из TikTok.