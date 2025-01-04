В России не исключили применение «Орешника» в ответ на атаки ВСУ оружием Запада

Оперативно-тактический комплекс «Орешник» или «Искандер» могут быть использованы для ответа Киеву на атаки из ATACMS по Белгородской области. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в интервью газете «Взгляд».

Новейшая баллистическая ракета России могла бы поразить цели на Украине в качестве ответа на атаки из дальнобойного западного вооружения, считает Дандыкин. По его словам, возможность применения ракет «Орешник» в будущих операциях сохранится. Может быть использован также и «Искандер», который способен эффективно захватывать и поражать цели.

«Я думаю, в ближайшее время должны произойти какие-то события. Хотя сейчас много говорят о том, что Украина готовится к наступлению, в этом нет оснований для оптимизма», — отметил он

Напомним, о первом применении «Орешника» стало известно после обращения Владимира Путина 21 ноября. Президент заявил об успешном испытании комплекса. Ракеты ударили по «Южмашу» в Днепропетровске в качестве ответа ВСУ на использование американских ATACMS и британских Storm Shadow в сторону РФ.

Ранее аналитик заявил, что средств перехвата против новейших российских ракет не будет ближайшие 20-30 лет.