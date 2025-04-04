Суд санкционировал заочный арест руководителя агрохолдинга «Терский»

Правоохранительные органы объявили в международный розыск Алибека Шебзухова, руководителя одного из ведущих агрохолдингов Ставропольского края АО СХП «Терский». Заочный арест бизнесмена санкционирован в связи с обвинениями в совершении трех эпизодов хищения или нецелевого использования средств в особо крупном размере, согласно судебным документам, передает РИА Новости.

Уголовное дело было открыто в сентябре 2023 года, а в ноябре 2024 года Шебзухову дистанционно предъявили обвинения по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере).

В материалах дела отмечается, что местонахождение подозреваемого не установлено и он числится в федеральном и международном розыске. В конце 2024 года Мещанский суд Москвы одобрил его заочный арест.

Информация о розыске Шебзухова внесена в базу данных МВД, где в качестве основания указана «Статья УК».

Алибек Шебзухов, основатель сельхозпредприятия «Терский», которого местные СМИ прозвали «хлопковым королем», в период с 2018 по 2019 год намеревался превратить его в одного из крупнейших производителей хлопка в стране в рамках проекта «Хлопок Руси».

Однако, по данным ставропольской прессы, это привело к судебным процессам и уходу производителей с рынка. В прошлом году «Терский» уже не занимался посевом хлопка.

Ранее сообщалось, что арестованного экс-главу «Фонбета» Анохина разрабатывал один из его друзей.