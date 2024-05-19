В России определили вероятную причину инцидента с вертолетом Раиси

По словам заслуженного летчика-испытателя СССР Виктора Заболотского, причиной жесткой посадки с вертолетом президента Ирана Ибрахима Раиси могла стать ошибка пилота. Об этом сообщают «Известия».

Он уточнил, что не исключено нарушение правил полета по видимости, погодным условиям. Тем не менее это следует предусматривать, поскольку оборудование дает возможность довольно хорошо видеть и вперед, и рельеф местности, и спутниковая навигация позволяет, если вертолет оборудован хорошо.

По мнению летчика-испытателя, тому факту, что два других вертолета успешно долетели до пункта назначения, могло способствовать везение, особый маршрут или стиль полета.

Напомним, что сегодня была совершена жесткая посадка вертолета с находившимся на борту иранским лидером Ибрахимом Раиси. На данный момент на месте инцидента ведутся спасательные работы, также был сигнал от людей, находившихся в вертолете вместе с президентом. Предполагается, что причиной ЧП стали туман и непогода.