В России появилась новая гибридная схема мошенничества, вовлекающая родных жертв

Сбербанк сообщил о появлении в России новой изощренной схемы мошенничества, которая сочетает в себе несколько известных методов обмана. Об этом со ссылкой на пресс-службу банка пишет РИА Новости.

Отмечается, что такой вид обмана заключается в манипуляции со стороны мошенников. Злоумышленники провоцируют граждан на вовлечение друзей и близких жертв в незаконные схемы.

Мошенники начинают обман с телефонного звонка. Во время разговора аферисты предлагают жертве выгодные инвестиции через якобы персонального консультанта. Под давлением человек переводит деньги на счета преступников, после чего ему создают поддельный личный кабинет с фиктивными данными о доходах от сделок.

Вторым этапом является запрос так называемого «налогового кода», который необходим для вывода средств с фиктивного счета. После выполнения всех требований оказывается, что вывести деньги невозможно из-за подозрений в мошенничестве, в связи с чем жертва лишается надежды на получение заработка.

На третьем этапе обмана мошенники звонят жертве, представляясь сотрудниками Банка России, запугивая их последствиями попыток вывода финансов. Лжесотрудники Центробанка принудительно требуют найти доверенное лицо для получения средств, после чего это лицо переводит деньги мошенникам.

Как сообщили в Сбербанке, давление со стороны мошенников может нарастать, заставляя жертв привлекать новых доверенных лиц, которыми могут выступать родственники и друзья. В самых крайних случаях преступники склоняют жертв к продаже своего жилья для получения необходимых средств.

В банке посоветовали гражданам быть бдительными и никогда не доверять незнакомым людям, особенно когда дело касается финансовых операций.

Ранее в банке ВТБ рассказали о новой схеме обмана с кодами доступа к аккаунтам на государственных порталах.