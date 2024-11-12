ВТБ обнаружил новую схему обмана с кодами доступа к аккаунтам на госпорталах

Мошенники начали применять новый метод для нелегального получения доступа к учетным записям на государственных сайтах, как сообщила пресс-служба ВТБ в интервью с РБК.

Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками государственных органов, и сообщают о получении заказного письма.

Они предлагают отправить уведомление на указанный почтовый или электронный адрес, для чего просят назвать код, который поступает на телефон с сообщением «код восстановления доступа» к аккаунту.

Если на этом этапе собеседник подозревает несанкционированные действия и завершает разговор, мошенники могут перезвонить, вновь выдав себя за работников госструктур.

На этот раз они убеждают жертву, что предыдущий звонок был от настоящих мошенников и ее учетная запись находится под угрозой. Для «защиты» данных они требуют предоставить код из СМС.

Старший вице-президент банка, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов отметил, что такие звонки составляют 30% всех атак и участились в период налоговых платежей. Он предостерегает от раскрытия личной информации и кодов из смс, а также рекомендует использовать определители номеров.

Ранее жителям Подмосковья напомнили о мошенниках, которые маскируются начальниками организаций.