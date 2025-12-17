Вопрос безопасности подростков в цифровую эпоху вышел далеко за рамки простого родительского контроля. Психолог Ирина Манина выступила с жесткой позицией: ответственность за поведение и окружение ребенка лежит в первую очередь на семье, а не только на школе. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она предложила ввести паспортный вход в интернет для подростков с 14 лет, подчеркнув, что в этом возрасте человек уже способен нести ответственность, но обязанность знать все о его круге общения и содержимом его карманов по-прежнему остается за родителями.

Однако угроза сегодня приобрела куда более изощренные формы. Как отметил ветеран антитеррора Андрей Попов, вербовка молодежи активно ведется через соцсети и компьютерные игры. Там будущих кандидатов не просто соблазняют — их предварительно тестируют на склонность к насилию, составляют психологический портрет, а через навязчивую рекламу в играх заманивают в закрытые чаты, где и происходит склонение к противоправным действиям. Ранее в НАК подтвердили, что киевский режим поставил такие вербовки на поток, целенаправленно работая над вовлечением российской молодежи в террористическую деятельность.

Они предупредили, что те, кто поддается влиянию, ломают себе судьбы, неминуемо получая серьезные уголовные сроки. Но чтобы до этого не дошло, требуется комплексное противодействие. Тем не менее защита подростков от цифровых угроз — это общая задача, где жесткие технические меры, подобные паспортному входу в сеть, должны подкрепляться ежедневным вниманием и вовлеченностью родителей. Без этого даже самые совершенные запреты не спасут, ведь вербовщики всегда найдут лазейку к тому, чьи истинные интересы и проблемы остаются незамеченными в собственном доме.

Ранее в Госдуме предложили ввести паспортный вход в соцсети для подростков через «Госуслуги».