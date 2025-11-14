В России предотвратили теракт против «одного из высших должностных лиц»

ФСБ задержала группу лиц, подозреваемых в подготовке покушения на высокопоставленного российского чиновника по заданию украинских кураторов, сообщил ТАСС.

По информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, вербовщики предлагали исполнителям наркотические средства в качестве оплаты за совершение преступления.

На допросе организаторы теракта подробно рассказали о механизме вербовки и полученных указаниях. Украинская сторона установила с ними контакт через мессенджеры Imo, WhatsApp* и Signal.

По информации ФСБ, в числе исполнителей теракта фигурируют нелегальный мигрант, ранее судимая наркозависимая пара, а также житель Киева.

По информации спецслужб, организаторы теракта планировали подорвать российского чиновника во время его посещения Троекуровского кладбища. Для осуществления преступного замысла рядом с могилой его родственников установили вазу с видеокамерой.

Ранее сообщалось, что суд в Дагестане приступил к рассмотрению дела о теракте против силовиков.

*принадлежит компании Meta, признанной в РФ запрещенной экстремистской организацией.