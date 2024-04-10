В России продажу продуктов из плохого сырья станут блокировать на кассе

Россельхознадзор скоро получит дополнительные полномочия и сможет останавливать продажу продуктов с браком напрямую, то есть магазины не смогут их продать через кассу или в режиме онлайн. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Отмечается, что к третьему кварталу 2024 года, то есть данная система должна полностью заработать. Для продажи продуктов вся указываемая информация на упаковке, включая свойства, должны соответствовать действительности. При отклонениях будет делаться проверка на фальсификацию.

Уточняется, что автоматическая отмена продажи некачественных товаров уже вверена Роспотребнадзору.

Добавляется, что необходимо при этом правильно отличить фальсификат от неточностей, для которых допустимы отклонения в 5%. В правильном отличии заинтересованы и руководители компаний-производителей, они активно подключаются к испытаниям механизма.