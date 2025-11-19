Бдительность против обмана: житель Красногорска не дал мошенникам похитить сбережения пенсионерки

По информации издания, пенсионерка проживает на Институтской улице. Аферисты представились ее дальними родственниками. Они по телефону рассказали, что женщине необходимо срочно передать свои деньги. Средства якобы можно было обезопасить именно таким способом. Мошенники не прерывали разговор. Женщина собрала деньги и вышла на улицу. Согласно инструкции злоумышленников, средства предстояло передать водителю такси.

По данным издания, сосед обратил внимание на поведение женщины. Он подошел к пенсионерке, чтобы разобраться в ситуации. В этот момент машина подъехала к указанному месту. Однако заметив возле потенциальной жертвы мужчину, водитель быстро покинул двор. Сотрудники правоохранительных органов проинформированы об инциденте.

«Мошенники виртуозно владеют методами социальной инженерии. Точно знают, что говорить человеку, чтобы он „повелся“. Тут и попытки торопить жертву, и пугать высокими чинами и званиями, и обещания выгод, призов и подарков. Свой „ключик“ можно подобрать к любому человеку. Проще и надежнее всего не испытывать судьбу и пресекать разговоры по телефону с незнакомцами», — ситуацию прокомментировала психолог Ирина Рогова.

В ГУ МВД по Московской области в очередной раз напомнили о важности профилактических бесед в семьях с детьми и пожилыми людьми.

