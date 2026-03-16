Утро вечера опаснее: биолог назвал точный график и места обитания опасных клещей
В Росприроднадзоре назвали затененные места излюбленными местами обитания клещей
Представитель Росприроднадзора, кандидат биологических наук Дмитрий Федоров, проинформировал граждан о локациях, где вероятность столкнуться с клещами наиболее высока. В интервью РИА Новости ученый детально описал излюбленные места обитания этих членистоногих.
По словам эксперта, основная зона риска — это леса, заросли кустарников и участки с высокой травой. Особую опасность представляют дачные наделы, граничащие с лесными массивами. Федоров пояснил, что паразиты отдают предпочтение сырым и затененным уголкам, где меньше прямых солнечных лучей.
Биолог также обратил внимание на суточные ритмы насекомых. Наибольшую активность клещи проявляют в утренние часы, а также с наступлением вечера. Именно в эти периоды гражданам следует проявлять максимальную осторожность при посещении природных зон.