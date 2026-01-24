В России ужесточили наказание за опасную перевозку детей в автомобилях

В России значительно ужесточили ответственность за нарушение правил перевозки детей в автомобилях: максимальный штраф теперь достигает 200 тысяч рублей. Новые меры призваны повысить безопасность несовершеннолетних пассажиров и сократить число опасных поездок без автокресел.

Размеры штрафов за несоблюдение требований при перевозке детей в машине увеличены. Об этом РИА Новости сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

Согласно обновленным нормам, для обычных водителей штраф за перевозку ребенка без положенного удерживающего устройства составляет 5 тысяч рублей. Для должностных лиц санкция выросла до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.

Как пояснил эксперт, водители, ведущие предпринимательскую деятельность без образования юрлица, будут привлекаться к ответственности по правилам для юридических лиц. Самозанятые таксисты, в свою очередь, будут наказываться как должностные лица.

По словам Машарова, усиление наказаний направлено на борьбу с беспечностью отдельных водителей, которые игнорируют требования безопасности при перевозке детей. Он подчеркнул, что соблюдение ПДД в этой сфере особенно важно, поскольку напрямую связано с риском для жизни и здоровья ребенка.

Эксперт напомнил основные правила перевозки несовершеннолетних. Младенцев до одного года необходимо перевозить в специальных автолюльках, установленных против хода движения. Детей от одного года до семи лет — только в автокреслах или удерживающих устройствах, подходящих по росту и весу, независимо от того, где они сидят — спереди или сзади.

Детей в возрасте от семи до 11 лет на заднем сиденье разрешается перевозить либо в автокресле, либо с использованием штатного ремня безопасности при росте от 150 см и весе более 36 кг. На переднем сиденье удерживающее устройство для них остается обязательным. С 12 лет детское кресло может не использоваться при соблюдении тех же параметров роста и веса.

Ранее сообщалось, что после 1 февраля будут выплачивать повышенный маткапитал.