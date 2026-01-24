Индексация маткапитала: кому положена повышенная выплата

Семьи, которые подадут заявление на материнский капитал после 1 февраля, получат выплату уже с учетом ежегодной индексации — независимо от того, когда именно родился ребенок.

Размер материнского капитала зависит не от даты рождения ребенка, а от момента обращения семьи за сертификатом. Если заявление подано после 1 февраля, выплата назначается в проиндексированном размере. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.

По его словам, такой порядок прямо закреплен в федеральном законодательстве о поддержке семей с детьми. Индексация маткапитала проводится ежегодно с 1 февраля по решению правительства, поэтому все обращения, поступившие после этой даты, автоматически учитываются по новым суммам.

Депутат подчеркнул, что правило действует и в тех случаях, когда ребенок появился на свет раньше февраля. Ключевым фактором остается именно дата подачи заявления, а не день рождения ребенка.

Как отметил парламентарий, данный механизм изначально заложен в закон для того, чтобы выплаты соответствовали текущей социально-экономической ситуации. Это позволяет установить единые и понятные условия для всех получателей господдержки.

Ранее в Минтруде сообщили, что после индексации размер материнского капитала на первого ребенка составит около ₽729 тыс. На второго ребенка — если семья ранее не использовала выплату — сумма увеличится почти до ₽963 тыс.

