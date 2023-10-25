В России выросло количество случаев травли детей в учебных заведениях

За последние полгода в нашей стране почти на 20% увеличилось количество случаев травли подростков в учебных заведениях и на столько же - в Интернете. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Отмечается, что наиболее часто подростки подвергаются буллингу в соцсетях и мессенджерах.

Добавляется, что часто травля имеет тяжелый характер в силу халатности родителей, которые не понимают всей тяжести положения, свалившегося на их ребенка.

Уточняется, что обидчиков можно наказать по всей строгости закона. Так, с 14 лет – за умышленное причинение вреда здоровью, за вымогательство в Интернете, с 16 лет – за истязание, побои, причинение легкого вреда здоровью, доведение до суицида либо склонение к нему и другое.