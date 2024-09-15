В России за прошедшую ночь было уничтожено почти 30 украинских БПЛА

За прошедшую ночь системы российской ПВО уничтожили почти 30 украинских БПЛА над семью субъектами РФ. Об этом сообщило Минобороны России.

Уточняется, что из них 15 дронов было ликвидировано над Брянской областью, пять – над Курской, четыре – над Смоленской.

По данным глав регионов, в Брянской области пострадавших при падении обломков не выявлено, в Калужской области БПЛА был перехвачен над одним из районов и на данный момент ведется работа оперативных групп, в Смоленской области также нет пострадавших.

Подчеркивается, что украинские войска практически каждый день атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах РФ. Системы ПВО уничтожают большинство из них.

Ранее генерал Липовой определил позволившую прорваться БПЛА в Московскую область тактику.