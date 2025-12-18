В российском регионе пенсионерка сгорела вместе со своим домом

В Челябинской области произошла трагедия, унесшая жизнь пожилого человека, передает портал Сheltoday.

Вечером 16 декабря в поселке Бишкиль Чебаркульского района загорелся частный жилой дом, в котором проживала 88-летняя пенсионерка.

На экстренный вызов выехали два отделения пожарной службы. В составе четырех человек расчет прибыл на место происшествия спустя 19 минут после получения сигнала. Однако к этому времени ситуация уже сильно осложнилась.

Пламя успело перекинуться с основного строения на близлежащие постройки — баню и хозяйственные помещения. Общая площадь возгорания составила 51 кв. метр. Была реальная угроза распространения огня на соседние дома.

Пожар развивался стремительно. Интенсивное горение привело к обрушению перекрытий в доме. Пожилая хозяйка, находившаяся внутри, не смогла самостоятельно выбраться.

Как предполагают спасатели, этому помешали преклонный возраст женщины и ее состояние здоровья. Тело пенсионерки было обнаружено пожарными в процессе ликвидации огня.

В настоящее время специалисты устанавливают точную причину возникновения пожара. По предварительным данным, трагедия произошла из-за несоблюдения мер пожарной безопасности при эксплуатации традиционной отопительной печи.

