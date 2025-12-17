В Госдуме отреагировали на гибель целой семьи в Бурятии после отключения электричества

Депутаты Государственной думы РФ отреагировали на трагическое происшествие в Бурятии, где после отключения электричества погибла целая семья, передает «МК».

12 декабря в садоводческом товариществе (СТ) «Черемушки» под Улан-Удэ от отравления угарным газом скончались двое взрослых и 12-летний ребенок. В доме отключили электроэнергию из-за задолженности, и, чтобы согреться, люди использовали дизельный генератор. Сам дом отапливался электрическим котлом.

Депутат Госдумы Вера Останина, комментируя случившееся, предложила законодательно запретить отключение электроэнергии и отопления в зимний период семьям, где есть несовершеннолетние дети, даже если имеется долг за коммунальные услуги.

Она отметила, что эта инициатива не получила одобрения большинства в парламенте. Останина подчеркнула, что защита семей с детьми должна быть приоритетом, даже если у них возникают финансовые трудности.

Депутат Сергей Миронов также осудил действия коммунальных служб, назвав их преступными. Он напомнил, что действующее законодательство запрещает полное отключение электроэнергии, если она является единственным источником тепла в жилом помещении.

Миронов потребовал привлечь к ответственности всех виновных в трагедии и заявил, что этот случай должен стать суровым уроком для всех.

Депутат Юрий Афонин связал гибель людей с системными проблемами в жилищно-коммунальной сфере. Он указал на постоянный рост тарифов и передачу объектов ЖКХ в частные руки.

Представители партии депутата предложили рассмотреть вопрос о национализации объектов ЖКХ и вынести его на всенародное обсуждение или референдум.

Афонин подчеркнул, что в советское время подобные трагедии были невозможны благодаря государственному контролю над коммунальной инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что в многоэтажке Стерлитамака рухнул лифт с людьми из-за проблем с электричеством.