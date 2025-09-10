В российском аэропорту ввели ограничения на отправку и прием самолетов

Аэропорт Саратова временно остановил обслуживание воздушных рейсов, как написал в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Он объяснил это необходимостью соблюдения повышенных мер безопасности пассажиров.

В аэропорту российского города Саратов (Гагарин) были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом стало известно из официального источника. Уточняется, что данные меры приняты исключительно в целях обеспечения безопасности воздушных перевозок. Пассажиры смогут узнать об измененном расписании рейсов на онлайн-табло или через официальные каналы аэропорта.

