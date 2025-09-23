В российском регионе силовики накрыли массовое торжество на 620 человек

В поселке Солонцы Красноярского края силовые структуры провели масштабную операцию во время массового банкета на 620 человек, сообщил ТАСС.

В рейде приняли участие сотрудники Главного управления МВД России, ФСБ, межмуниципального отдела Министерства внутренних дел «Емельяновский» и подразделения специального назначения Росгвардии.

Основными целями операции стали проверка на наличие незаконно прибывших иностранных граждан и выявление лиц, причастных к обороту наркотических средств.

Отмечается, что в результате проведенных мероприятий правоохранители доставили в отдел полиции 26 человек для дальнейшего разбирательства. Среди участников банкета выявили 210 иностранных граждан, 26 из которых находились на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. При проведении обысков и проверок силовики на обнаружили наркотических средств и запрещенных предметов.

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ России пресекли незаконную миграцию на Камчатке.