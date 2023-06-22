В российском регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы пожаров

В Туве уже зарегистрировано 16 лесных пожаров. Они охватили площадь в 1,4 тысячи гектаров.

В регионе стоит очень жаркая и сухая погода. Это провоцирует возникновение еще большего числа природных возгораний, поэтому региональное управление министерства по чрезвычайным ситуациям решило, что необходимо ввести режим ЧС.

«"В связи с устойчивой сухой и жаркой погодой, способствующей росту количества и площади пожаров, введен режим чрезвычайной ситуации», - сообщили представители пресс-службы МЧС журналистам ТАСС.

17 июня в этом же регионе был введен режим ЧС из-за паводков в горных районах. Там прошли сильные дожди, что спровоцировало наводнения в некоторых местах.