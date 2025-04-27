В Гаване увеличились случаи нападений на туристов: пострадали российские девушки

Отмечается, что инцидент произошел с двумя россиянками, которые приехали на 12-дневный отпуск на Кубу, где стали жертвами вооруженного грабежа.

Как рассказала одна из туристок, она и ее подруга остановились в курортном Варадеро, заплатив за отдых около 360 тыс. руб. Через несколько дней туристки решили посетить Гавану и оплатили двухдневную экскурсию, заплатив по $250 за каждую. Гид уверял, что гулять в городе безопасно как днем, так и вечером.

Тем не менее, вечером девушки отправились на прогулку по центру столицы, где к ним неожиданно подошли двое незнакомцев в очках. Мужчины начали бить россиянок, которые пытались спастись и кричали. Однако, по словам девушек, окружающие никак не реагировали на них. В итоге один из нападавших вырвал сумку одной из девушек с документами и деньгами и скрылся в неизвестном направлении.

Как пишет SHOT, после случившегося туристки столкнулись с отсутствием поддержки. В отеле им не помогли обработать раны. Одной из девушек пришлось самостоятельно оформлять свидетельство на выезд.

Россиянка выразила надежду, что их история послужит предупреждением для других путешественников. Девушка рекомендовала соблюдать меры предосторожности — пользоваться такси, не носить с собой ценные вещи и не общаться с местными жителями.

Ранее сообщалось, что Таиланд рассматривает возможность сократить продолжительность безвизового режима для туристов.