В Россию безуспешно пытались ввезти тонны кокаина с бананами

В Санкт-Петербурге пресекли крупную партию контрабанды кокаина. Сотрудники ФСБ и ФТС обнаружили более 1,7 тонны наркотика. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на данные официальных представителей ФТС России.

В Санкт-Петербургском морском порту сотрудники ФСБ и Федеральной таможенной службы (ФТС) предотвратили ввоз огромной партии кокаина. В ходе совместной операции было изъято более 1,7 тонны кокаина, общая стоимость которого оценивается в сумму, превышающую 20 млрд руб.

Наркотические вещества были обнаружены в одном из контейнеров, прибывших на судне Cool Emerald из Эквадора. Контейнер, согласно документам, содержал партию бананов. Кокаин был тщательно упакован в 1,5 тыс. отдельных брикетов. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ст. 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за контрабанду наркотических средств.

