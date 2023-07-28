В «Ростелекоме» рассказали об отраженных атаках на «Госуслуги»

Вице-президент компании «Ростелеком» по информационной безопасности Игорь Ляпунов сообщил, что за последние полтора года ни одна кибератака на государственные сервисы, включая «Госуслуги», не была успешной.

Как пишет РИА Новости, об этом Ляпунов заявил в ходе саммита Россия - Африка, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге. Ляпунов отметил эффективность современных мер по обеспечению безопасности и защите информации.

По его словам, «Ростелеком» активно занимается разработкой и внедрением современных технологий для защиты от киберугроз, что позволило предотвратить любые попытки нарушить работу «Госуслуг» и других государственных сервисов.

О том, были ли атаки на сервис во время проведения саммита, не сообщается.