В Ростове-на-Дону дрон ВСУ повредил семь трехэтажных домов

В результате падения беспилотного летательного аппарата в центральной части Ростова-на-Дону были повреждены не менее семи жилых зданий.

Как сообщает информагентство ТАСС, в пострадавших многоквартирных домах, преимущественно трехэтажной застройки, мощной ударной волной оказались выбиты стекла.

Прилегающая территория усыпана осколками стекла и фрагментами строительных конструкций. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, а также эксперты с передвижными лабораториями для осуществления комплекса диагностических мероприятий.

Очевидец, проживающий в соседнем здании, рассказал журналистам, что незадолго до инцидента услышал звук, напоминающий гул мотороллера. По его свидетельству, нарастающий гул продолжался примерно десять секунд, а затем последовал мощный взрыв.

Ранее жители Ростова-на-Дону сообщили о пожаре в центре города из-за атаки дронов ВСУ.