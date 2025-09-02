В Ростове-на-Дону сняли мощный взрыв в жилом доме
Mash: момент взрыва в многоэтажке Ростова-на-Дону попал на видео
Фото: [unsplash.com]
В Интернете распространяются видеозаписи взрыва, произошедшего в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону, который, предположительно, был атакован беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Соответствующие материалы опубликовали в телеграм-канале Don Mash.
На кадрах зафиксировано возгорание в жилом здании, сопровождающееся сильным взрывом. Указано, что видео снято в Левенцовском микрорайоне, расположенном в западной части Ростова-на-Дону.
Атака ВСУ на Ростовскую область произошла в ночь на 2 сентября. Силами ПВО над регионом было сбито 12 дронов. Губернатор области, Юрий Слюсарь, проинформировал, что в результате атаки повреждены верхние этажи двух многоэтажек, возник пожар.
Согласно последней информации, ранения получили четыре человека, в том числе несовершеннолетний. В одной из квартир обнаружен неразорвавшийся боеприпас, из здания эвакуировали 320 жильцов.
Ранее сообщалось, что жителей поврежденных из-за атаки домов в Ростове-на-Дону размещают в ПВР.