Жителей поврежденных из-за атаки домов в Ростове-на-Дону размещают в ПВР

В Ростове-на-Дону пострадавших жильцов двух многоквартирных домов, пострадавших от атаки, разместят в пункте временного размещения, организованном на базе местной школы. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Телеграм-канале.

В ночь на вторник, 2 сентября, временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь проинформировал о работе систем противовоздушной обороны в Ростове-на-Дону. По его данным, в результате атаки были повреждены верхние этажи двух многоэтажных зданий в Левенцовском районе города. На текущий момент, по предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

«Нахожусь на месте происшествия в Левенцовском микрорайоне... Жителям пострадавших домов оказывается необходимая помощь. Пункт временного размещения разворачивается на базе нового корпуса школы №115, улица Жукова, 25/2», — написал Скрябин.

Глава городской администрации отметил, что на месте происшествия задействованы все городские экстренные службы.