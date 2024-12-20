В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за воздушной опасности

В Ростове-на-Дону введен режим повышенной готовности, который будет действовать до 10 утра 21 декабря из-за увеличившегося уровня воздушной опасности. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что с 18:30 20 декабря до 10:00 21 декабря все ресурсы и силы городского звена РСЧС будут работать в условиях экстренного реагирования.

Логвиненко также подчеркнул, что в случае объявления воздушной угрозы жителям рекомендуется укрыться в помещениях без окон с прочными стенами, таких как коридоры, ванные комнаты или кладовые.

При нахождении на улице, следует немедленно зайти в ближайшее здание или укрытие. На официальных сайтах городской Думы и администрации Ростова-на-Дону размещены подробные инструкции по действиям, а также информация о защищенных помещениях.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Рыльск ракетами ATACMS с кассетной боевой частью.