В Ростове задержали подростка, изготовившего взрывчатку для ВСУ

В Ростове-на-Дону задержали подростка, которого подозревают в создании самодельного взрывного устройства (СВУ) по указанию украинских спецслужб.

Как сообщил телеграм-канал Baza, 15-летнего юношу взяли под стражу несколько дней назад. Следствие полагает, что он был завербован украинской разведкой и занимался изготовлением взрывчатки у себя дома на улице Зорге, общаясь с представителями Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ходе обыска в жилище подростка сотрудники правоохранительных органов обнаружили компоненты для создания взрывного устройства, которое он собрал из доступных химических веществ.

Предполагается, что для корпуса бомбы подросток намеревался использовать обычную стеклянную банку. Также в СВУ были добавлены элементы, предназначенные для поражения. После задержания школьника доставили на допрос. 22 апреля суд вынес решение о его аресте.

Ранее сообщалось, что ФСБ сорвала попытку атаки БПЛА на энергообъект благодаря звонку на телефон доверия.