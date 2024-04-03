В Ростовской области ликвидировали крупный пожар на предприятии

В Азове Ростовской области пожарные МЧС ликвидировали открытое горение на производственной территории, сообщили в ведомстве.

На площадке загорелись деревянные поддоны. Площадь горения составила 250 кв. метров. К тушению пожара были привлечены 15 человек и четыре единицы техники.

Еще более крупный пожар произошел в самом областном центре. В Ростове-на-Дону загорелся ангар с легко воспламеняющейся жидкостью внутри. На борьбу с огнем отправлены 68 специалистов и 23 единицы техники. В настоящее время возгорание на площади1000 кв. метров удалось локализовать.

В обоих случаях о пострадавших не сообщается.