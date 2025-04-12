В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников

Информация об этом появилась в приложении МЧС России.

Представители ведомства призвали жителей региона покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещении и не подходить к окнам.

Ростовская область уже не раз подвергалась атаке украинских дронов.

Так, беспилотник, упавший на территории Ростовской области в ночь на 9 апреля, обнаружили в многоквартирном доме в Аксае. Он запутался в бельевых веревках.

В связи с угрозой взрыва устройства всех жильцов дома, проживающих в 48 квартирах, эвакуировали. К счастью, никто не пострадал.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 9 апреля ПВО сбила над российскими регионами 15 беспилотников.