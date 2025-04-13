В Ростовской области объявили угрозу атаки беспилотников

Информация об этом появилась в приложении МЧС России.

Ростовчан призвали не выходить на улицу, а там, кто находится на открытых участках, укрыться в помещении и не приближаться к окнам.

Минувшей ночью в регионе тоже была объявлена опасность атаки дронов.

На протяжении ночи на 12 апреля над территорией России было перехвачено 36 украинских БПЛА.

Противовоздушная оборона ВС РФ успешно справлялась с угрозами.

Больше всего дронов, 18 единиц, было сбито над Курской областью.

Ранее сообщалось о том, что в Краснодарском крае объявили опасность атаки беспилотников.