В Ростовской области объявили угрозу атаки беспилотников
Ростовчан предупредили об угрозе атаки дронов ВСУ
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Над территорией Ростовской области объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов.
Информация об этом появилась в приложении МЧС России.
Ростовчан призвали не выходить на улицу, а там, кто находится на открытых участках, укрыться в помещении и не приближаться к окнам.
Минувшей ночью в регионе тоже была объявлена опасность атаки дронов.
На протяжении ночи на 12 апреля над территорией России было перехвачено 36 украинских БПЛА.
Противовоздушная оборона ВС РФ успешно справлялась с угрозами.
Больше всего дронов, 18 единиц, было сбито над Курской областью.
Ранее сообщалось о том, что в Краснодарском крае объявили опасность атаки беспилотников.