В Краснодарском крае объявили опасность атаки беспилотников
Жителей Кубани предупредили об угрозе атаки дронов ВСУ
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Над территорией Краснодара и Краснодарского края объявлена угроза атаки беспилотников. Информация об этом появилась в приложении МЧС России.
Жителей призвали сохранять спокойствие.
Спустя две минуты предупреждение об угрозе атаки дронов ВСУ распространили на всю территорию Кубани.
В ночь на 9 апреля угроза атаки БПЛА были объявлены в Тамбовской и Самарской областях.
Ранее сообщалось о том, что В ночь с 8 на 9 апреля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) осуществили успешную операцию по перехвату и уничтожению 158 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с украинской территории.