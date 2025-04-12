В Краснодарском крае объявили опасность атаки беспилотников

Над территорией Краснодара и Краснодарского края объявлена угроза атаки беспилотников. Информация об этом появилась в приложении МЧС России.

Жителей призвали сохранять спокойствие.

Спустя две минуты предупреждение об угрозе атаки дронов ВСУ распространили на всю территорию Кубани.

В ночь на 9 апреля угроза атаки БПЛА были объявлены в Тамбовской и Самарской областях.

Ранее сообщалось о том, что В ночь с 8 на 9 апреля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) осуществили успешную операцию по перехвату и уничтожению 158 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с украинской территории.