В Ростовской области в школе подросток ранил четырех взрослых

Сегодня утром в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района Ростовской области вооруженный ножом подросток при попытке зайти в здание ранил четверых взрослых – троих сотрудников школы и родственника одного из учеников, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Скрывавший свое лицо под маской 15-летний парень оказался учеником девятого класса этой же школы. Выяснилось, что он страдает психическим заболеванием.

Подростка задержали, на месте работают специалисты.

Раненым оказана медицинская помощь, все ранения оказались не слишком серьезными.