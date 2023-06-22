В Ростовской области вспыхнул крупный склад с посудой и электротехникой

Сообщение о пожаре в экстренные службы поступило в 06.34, так утверждают представители регионального министерства по чрезвычайным ситуациям. Сразу после этого на склад, расположенный в поселке Янтарный Аксайского района, выехали пожарные расчеты. Сам склад расположен на территории рынка «Классик».

К тушению пламени уже привлечено 63 человека, а также 21 единица специальной техники. Туда же были направлены два пожарных поезда, а также вертолет, принадлежащий МЧС.

«Сил и средств достаточно», - заверил Сергей Филиппов, глава регионального управления ведомства.

Его слова привело ТАСС. Эксперты уже назвали наиболее вероятную причину пожара. Ей считают короткое замыкание, которое произошло у электропроводки.