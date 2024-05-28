В Рузе арестовали мужчину, который сбил насмерть свою сожительницу

В Рузе был арестован местный житель, который на автомобиле сбил насмерть свою сожительницу. Как сообщили в Прокуратуре Московской области, мужчину заключили под стражу до 26 июля.

Преступление было совершено 26 мая. На фоне ссоры мужчина, находясь за рулем машины, умышленно совершил наезд на потерпевшую. В результате полученных травм женщина скончалась в больнице. Жителю предъявили обвинение в убийстве, однако он не признал вину.

У обвиняемого и потерпевшей остались два несовершеннолетних ребенка. Их дальнейшее жизнеустройство находится на контроле Рузской городской прокуратуры.