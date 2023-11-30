В Рузе спасли мужчину, потерявшего сознание во время рыбалки

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» в Рузе спасли мужчину, который потерял сознание во время ловли рыбы. Инцидент произошел на Озернинском водохранилище недалеко от деревни Нововолково.

За помощью обратились очевидцы, которые нашли на льду водоема мужчину в возрасте 66 лет без сознания. Жители на месте сделали рыбаку искусственное дыхание и массаж сердца, а затем перенесли его к местной церкви и вызвали спасателей.

К приезду спасателей мужчина пришел в себя. Специалисты укрыли его термоодеялом и перенесли в теплое помещение, где дождались приезда медиков. Рыбака госпитализировали с подозрением на сердечный приступ.