В Рузе задержали подозреваемых в краже автомобиля за 1,5 млн рублей у пенсионера

В подмосковной Рузе задержали двоих местных жителей, подозреваемых в краже у пенсионера иномарки стоимостью 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.

Автомобиль был припаркован на участке у дачного дома в деревне Вертошино. Мужчины с помощью специального оборудования проникли в салон и завели двигатель. Затем они установили на иномарку подложные номера и отогнали ее к гаражу-отстойнику. Там они и были задержаны полицейскими.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигурантами оказались мужчины тридцати восьми и двадцати семи лет. Рузский районный суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Балашихе продавец меда украла у пенсионерок более миллиона рублей и золотые украшения.