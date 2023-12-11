«Сладкий грабеж»: в Балашихе продавец меда украла у пенсионерок свыше миллиона рублей

В подмосковной Балашихе ищут мошенницу, которая во время продажи меда грабила пенсионерок. Об этом сообщил SHOT .

По информации издания, от действий злоумышленницы пострадали как минимум две пожилые женщины — это жительницы одного многоквартирного дома на улице Смельчак.

Пенсионерки рассказали, что к ним приходила миловидная девушка, которая рассказывала о пользе меда при ОРВИ и предлагала купить натуральный продукт. В итоге бабушки оставались без денег, украшений, а только с банками меда.

Так, у 91-летней жительницы Балашихи грабительница во время продажи вытащила из сумок и кошельков девятьсот тысяч рублей и золотые украшения, а у 86-летней пострадавшей — сто тысяч рублей и золото.

Уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Тайное хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали двоих мужчин, которые подозреваются в мошенничестве, связанном с лизингом спецтехники.