В Салехарде загорелись склады «Почты России»

В Салехарде произошел пожар на складских помещениях «Почты России», сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

По предварительным данным, площадь возгорания составила около 160 кв. метров. Пострадавших в результате происшествия нет, а угрозу распространения огня на соседние здания предотвратили.

На данный момент службы экстренного реагирования продолжают борьбу с огнем. Пожар не локализован.

По информации пресс-службы «Почты России», прокуратура Салехарда по факту случившегося проведет проверку. Правоохранители намерены выяснить причины возгорания и изучить все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что на складе в Клину на Волоколамском шоссе произошел пожар, охвативший площадь в 5 тыс. кв. метров. Отмечалось, что в тушении возгорания принимали участие около 100 человек и свыше 30 единиц специальной техники.